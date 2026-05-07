Гладков: три человека пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области женщина и двое мужчин пострадали от атак ВСУ Гладков: три человека пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Москва7 мая Вести.В результате очередных атак ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Косилово Грайворонского округа, ранения получил водитель.

Пострадавший был доставлен в местный ФАП, где ему оказали помощь и транспортировали в Грайворонскую ЦРБ. проинформировал глава региона

По словам врачей, у мужчины баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги.

В селе Новенькое Ивнянского округа от детонации БПЛА в воздухе женщина получила минно-взрывную травму. Скорая доставила ее в больницу, где пострадавшей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В поселке Красная Яруга при ударе дрона по грузовику ранен мужчина. У него минно-взрывная травма и ранение брюшной полости. Пострадавший доставлен в городскую больницу N2 города Белгорода.