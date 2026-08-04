В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали три человека

Москва4 авг Вести.ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. Три человека пострадали, сообщает региональный оперштаб в MAX.

В селе Подкопаевка БПЛА противника ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте. От предложенной транспортировки в стационар они отказались.

ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадали три человека говорится в публикации

Еще один пострадавший – мужчина, получивший осколочные ранения плеча и голени при атаке FPV-дрона в селе Толоконное. Ему оказывают медпомощь в Октябрьской районной больнице.

В нескольких населенных пунктах региона из-за атак дронов ВСУ были повреждены автомобили, многоквартирные и частные дома.