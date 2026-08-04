Москва4 авгВести.ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. Три человека пострадали, сообщает региональный оперштаб в MAX.
В селе Подкопаевка БПЛА противника ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте. От предложенной транспортировки в стационар они отказались.
ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадали три человекаговорится в публикации
Еще один пострадавший – мужчина, получивший осколочные ранения плеча и голени при атаке FPV-дрона в селе Толоконное. Ему оказывают медпомощь в Октябрьской районной больнице.
В нескольких населенных пунктах региона из-за атак дронов ВСУ были повреждены автомобили, многоквартирные и частные дома.