Москва3 авгВести.При атаках дронов ВСУ пострадали женщина и двое мужчин, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.
Один мужчина получил множественные осколочные ранения тела в селе Бочковка при атаке FPV-дрона на частный дом. Пострадавшего в тяжелом состоянии бригада скорой везет в больницу Белгорода.
В районе села Новая Нелидовка украинский БПЛА ударил по автомобилю. Пострадали мужчина и женщина. Их со множественными осколочными ранениями медики также транспортируют в медучреждение областного центра.
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Машина пострадавших уничтожена огнем, сообщает оперштаб региона.
В результате атак дронов ВСУ повреждения получили частный дом в селе Белянка, социальный объект и частный дом в селе Козьмодемьяновка, а также гараж в городе Шебекино.