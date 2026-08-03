Трое пострадали при атаках ВСУ на села Белгородской области Дроны ВСУ ранили трех человек в Белгородской области

Москва3 авг Вести.При атаках дронов ВСУ пострадали женщина и двое мужчин, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.

Один мужчина получил множественные осколочные ранения тела в селе Бочковка при атаке FPV-дрона на частный дом. Пострадавшего в тяжелом состоянии бригада скорой везет в больницу Белгорода.

В районе села Новая Нелидовка украинский БПЛА ударил по автомобилю. Пострадали мужчина и женщина. Их со множественными осколочными ранениями медики также транспортируют в медучреждение областного центра.

При атаках ВСУ пострадали три человека говорится в публикации

Машина пострадавших уничтожена огнем, сообщает оперштаб региона.

В результате атак дронов ВСУ повреждения получили частный дом в селе Белянка, социальный объект и частный дом в селе Козьмодемьяновка, а также гараж в городе Шебекино.