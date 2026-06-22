Москва22 июнВести.В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. За последнее время пострадали два человека – оба находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали два человекаговорится в публикации оперштаба
В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль – пострадали два человека. Один мужчина с ранением головы и открытым переломом голени доставлен в больницу №2 Белгорода. Второго с осколочным ранением грудной клетки везут в областную клиническую больницу. В результате удара беспилотника машина загорелась. Пожар уже потушен.
Ударам подверглись не менее семи населенных пунктов в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. В результате атак повреждены грузовые и легковые автомобили, коммерческие объекты, частные дома и хозяйственные постройки. В нескольких случаях зафиксированы возгорания - все оперативно потушены.
Данные о других последствиях уточняются.