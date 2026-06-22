Два человека получили ранения в результате атаки дрона в Белгородской области В Белгородской области двое мужчин госпитализированы после атаки БПЛА

Москва22 июн Вести.В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. За последнее время пострадали два человека – оба находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали два человека говорится в публикации оперштаба

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль – пострадали два человека. Один мужчина с ранением головы и открытым переломом голени доставлен в больницу №2 Белгорода. Второго с осколочным ранением грудной клетки везут в областную клиническую больницу. В результате удара беспилотника машина загорелась. Пожар уже потушен.

Ударам подверглись не менее семи населенных пунктов в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. В результате атак повреждены грузовые и легковые автомобили, коммерческие объекты, частные дома и хозяйственные постройки. В нескольких случаях зафиксированы возгорания - все оперативно потушены.

Данные о других последствиях уточняются.