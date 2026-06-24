В Белгородской области при атаках дронов пострадали два мирных жителя

В Шебекине и Новой Таволжанке два человека ранены при ударах беспилотников В Белгородской области при атаках дронов пострадали два мирных жителя

Москва24 июн Вести.В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Два мирных жителя пострадали в результат атак со стороны ВСУ говорится в публикации оперштаба

Так, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице, лечение он будет продолжать амбулаторно. На месте ЧП повреждены крыша, стена и окна частного дома.

В городе Шебекино беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочным ранением голени доставили в больницу, госпитализация не потребовалась. У грузовика повреждена кабина.

Атакам подверглись также Борисовский, Грайворонский, Ракитянский и Яковлевский округа. В результате ударов дронов повреждены легковые и грузовые автомобили, коммерческие объекты, частные дома, объекты инфраструктуры. Данные о других последствиях уточняются.