Два жителя Белгородской области пострадали от детонаций беспилотников ВСУ

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область, пострадали еще двое Два жителя Белгородской области пострадали от детонаций беспилотников ВСУ

Москва14 авг Вести.Два человека в Белгородской области пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.

Детонации БПЛА противника произошли в селе Николаевка и поселке Ракитное.

В первом населенном пункте FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, из-за чего у мужчины зафиксированы осколочные ранения глаза, грудной клетки и бедра. Его транспортировали в областную клиническую больницу.

Во втором населенном пункте региона мужчина получил акубаротравму. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на лечение в амбулаторных условиях.

Ранее также сообщалось об атаке беспилотником автомобиля "Газель". Пострадал один мирный житель.