Москва14 авгВести.Два человека в Белгородской области пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.
Детонации БПЛА противника произошли в селе Николаевка и поселке Ракитное.
В первом населенном пункте FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, из-за чего у мужчины зафиксированы осколочные ранения глаза, грудной клетки и бедра. Его транспортировали в областную клиническую больницу.
Во втором населенном пункте региона мужчина получил акубаротравму. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на лечение в амбулаторных условиях.
Ранее также сообщалось об атаке беспилотником автомобиля "Газель". Пострадал один мирный житель.