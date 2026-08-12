Два мирных жителя Белгородской области пострадали во время атаки ВСУ

ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, пострадали двое Два мирных жителя Белгородской области пострадали во время атаки ВСУ

Москва12 авг Вести.В воздушном пространстве семи муниципальных округов Белгородской области произошло вторжение беспилотников ВСУ. В результате ударов пострадали два мирных жителя, сообщает региональный оперштаб.

Первый случай ранения произошел в селе Отрадное Белгородского округа, где у женщины зафиксированы множественные осколочные ранения рук, ног и живота после детонации дрона. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывают помощь.

Второй случай произошел в городе Шебекино. Мужчина получил минно-взрывную травму, после чего ему оказали медицинскую помощь. Он был отпущен на амбулаторное лечение.

В оказавшихся под ударами украинских БПЛА муниципалитетах нанесен ущерб жилой, коммерческой и социальной инфраструктуре, а также нескольким единицам транспорта.