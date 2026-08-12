Москва12 авгВести.В воздушном пространстве семи муниципальных округов Белгородской области произошло вторжение беспилотников ВСУ. В результате ударов пострадали два мирных жителя, сообщает региональный оперштаб.
Первый случай ранения произошел в селе Отрадное Белгородского округа, где у женщины зафиксированы множественные осколочные ранения рук, ног и живота после детонации дрона. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывают помощь.
Второй случай произошел в городе Шебекино. Мужчина получил минно-взрывную травму, после чего ему оказали медицинскую помощь. Он был отпущен на амбулаторное лечение.
В оказавшихся под ударами украинских БПЛА муниципалитетах нанесен ущерб жилой, коммерческой и социальной инфраструктуре, а также нескольким единицам транспорта.