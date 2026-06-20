В Белгородской области двое мужчин ранены после атак дронов ВСУ

Два жителя Белгородской области ранены после атак дронов ВСУ В Белгородской области двое мужчин ранены после атак дронов ВСУ

Москва20 июн Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Белгородскую область, в результате вражеской агрессии ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В районе села Чураево FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Волчья Александровка от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Он самостоятельно обратился в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. Мирный житель отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены окна частного дома и автобус.

Также в округе в селе Новая Таволжанка при атаке дрона повреждены окна и крыши частного дома и двух надворных построек. В селе Черемошное при детонации FPV-дрона посечен фасад частного дома.