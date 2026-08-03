Москва3 авгВести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины получили ранения два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали два мирных жителяговорится в публикации оперштаба
В поселке Октябрьский в результате взрыва дрона ранение плеча получил боец самообороны. Ему оказали первую помощь и доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
В Белгородском округе на трассе Таврово - Шагаровка в результате удара беспилотника по автомобилю пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался. У машины пробит бензобак и разбито стекло.
Повреждения зафиксированы также в нескольких населенных пунктах региона. В селах Бессоновка и Новая Нелидовка Белгородского округа дроны атаковали частные дома - пострадали фасады, окна, кровля и внутренняя отделка. В Бочковке поврежден объект инфраструктуры, в Новосадовом – окно и стена частного домовладения. В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон повредил фасад, кровлю, окно частного дома.
В Шебекино от удара беспилотника пострадал грузовой автомобиль на территории предприятия. Повреждения также получила машина в селе Первое Цепляево Шебекинского округа. В поселке Ракитное дрон повредил кабину грузовика.