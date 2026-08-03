В Белгородской области от ударов беспилотников ранены два человека

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - пострадали двое В Белгородской области от ударов беспилотников ранены два человека

Москва3 авг Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины получили ранения два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали два мирных жителя говорится в публикации оперштаба

В поселке Октябрьский в результате взрыва дрона ранение плеча получил боец самообороны. Ему оказали первую помощь и доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В Белгородском округе на трассе Таврово - Шагаровка в результате удара беспилотника по автомобилю пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался. У машины пробит бензобак и разбито стекло.

Повреждения зафиксированы также в нескольких населенных пунктах региона. В селах Бессоновка и Новая Нелидовка Белгородского округа дроны атаковали частные дома - пострадали фасады, окна, кровля и внутренняя отделка. В Бочковке поврежден объект инфраструктуры, в Новосадовом – окно и стена частного домовладения. В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон повредил фасад, кровлю, окно частного дома.

В Шебекино от удара беспилотника пострадал грузовой автомобиль на территории предприятия. Повреждения также получила машина в селе Первое Цепляево Шебекинского округа. В поселке Ракитное дрон повредил кабину грузовика.