В Белгородской области в ходе атаки БПЛА ранены два мирных жителя

При атаке ВСУ пострадали два мирных жителя Белгородской области

Москва21 мая Вести.ВСУ предприняли новые атаки на Белгородскую область. Подробности сообщает оперштаб региона в MAX.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали два мирных жителя говорится в сообщении

В результате удара дрона по машине в районе хутора Красиво в Борисовском округе пострадал водитель автомобиля. Мужчина самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, у него диагностировали акубаротравму и отправили в горбольницу №2 г. Белгорода.

В Шебекинском округе при детонации FPV-дрона житель села Новая Таволжанка получил осколочные ранения грудной клетки. После оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

В поселке Борисовка Борисовского округа дрон атаковал социальный объект, повреждена кровля. В селе Смородино Грайворонского округа в FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. У административного здания выбиты окна.

В селе Новостроевка-Первая пострадала надворная постройка, в селе Почаево - частный дом. В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены два легковых автомобиля и остекление частного дома. В селе Нижний Ольшанец от удара FPV-дрона повреждена кровля в частном доме.

Данные о последствиях уточняется.