Два человека ранены в Белгородской области во время атаки беспилотников

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека Два человека ранены в Белгородской области во время атаки беспилотников

Москва29 июн Вести.В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве беспилотника ВСУ ранены двое мужчин. У одного из них осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма. Также на месте атаки повреждены два автомобиля, сообщает Оперштаб Белгородской области.

Для обследования бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Есть и другие повреждения после атаки БПЛА.

Так, в селе Стригуны Борисовского округа в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, две хозпостройки и автомобиль.

В Краснояружском округе в селе Сергиевка при атаке FPV-дрона повреждена стена складского здания.

В Яковлевском округе в селе Алексеевка разбиты окна и поврежден фасад частного дома.

В Шебекинском округе в селе Зиборовка от удара БПЛА загорелась кровля частного дома — возгорание потушено. В селе Мешковое дрон атаковал социальный объект — повреждены окна, крыша и входная группа.

В городе Грайворон при взрыве беспилотника пробита крыша коммерческого объекта. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Из-за этого есть повреждения остекления, фасада и забора частного дома.