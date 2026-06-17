Москва17 июнВести.В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека. Подробности оперштаб региона сообщил в MAX.

За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино

говорится в сообщении

В горбольнице №2 Белгорода мужчине обработали ссадины на лице и отправили на амбулаторное лечение.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона мужчина получил осколочное ранение головы

уточнили в оперштабе

В Октябрьской РБ пострадавшему оказали медицинскую помощь, затем его переведут в областную клиническую больницу.

В ходе атак БПЛА в Белгороде и в районе поселка Политотдельский Белгородского округа повреждения получили грузовой автомобиль и кузов микроавтобуса.

В хуторе Церковный пробита кровля здания. FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу на участке автодороги Октябрьский – Политотдельский, у машины разбиты стекла, посечен кузов.

В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал и повредил хозпостройку. В селах Вознесеновка и Санково Грайворонского округа атакованы и повреждены частный дом, надворная постройка, а также фасады двух корпусов предприятия.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА получили травмы два военнослужащих подразделения "Орлан".