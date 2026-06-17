При атаке ВСУ на Белгородскую область ранены два мирных жителя

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке БПЛА При атаке ВСУ на Белгородскую область ранены два мирных жителя

Москва17 июн Вести.В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека. Подробности оперштаб региона сообщил в MAX.

За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино говорится в сообщении

В горбольнице №2 Белгорода мужчине обработали ссадины на лице и отправили на амбулаторное лечение.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона мужчина получил осколочное ранение головы уточнили в оперштабе

В Октябрьской РБ пострадавшему оказали медицинскую помощь, затем его переведут в областную клиническую больницу.

В ходе атак БПЛА в Белгороде и в районе поселка Политотдельский Белгородского округа повреждения получили грузовой автомобиль и кузов микроавтобуса.

В хуторе Церковный пробита кровля здания. FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу на участке автодороги Октябрьский – Политотдельский, у машины разбиты стекла, посечен кузов.

В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал и повредил хозпостройку. В селах Вознесеновка и Санково Грайворонского округа атакованы и повреждены частный дом, надворная постройка, а также фасады двух корпусов предприятия.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА получили травмы два военнослужащих подразделения "Орлан".