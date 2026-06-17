Москва17 июнВести.В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека. Подробности оперштаб региона сообщил в MAX.
За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекиноговорится в сообщении
В горбольнице №2 Белгорода мужчине обработали ссадины на лице и отправили на амбулаторное лечение.
В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона мужчина получил осколочное ранение головыуточнили в оперштабе
В Октябрьской РБ пострадавшему оказали медицинскую помощь, затем его переведут в областную клиническую больницу.
В ходе атак БПЛА в Белгороде и в районе поселка Политотдельский Белгородского округа повреждения получили грузовой автомобиль и кузов микроавтобуса.
В хуторе Церковный пробита кровля здания. FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу на участке автодороги Октябрьский – Политотдельский, у машины разбиты стекла, посечен кузов.
В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал и повредил хозпостройку. В селах Вознесеновка и Санково Грайворонского округа атакованы и повреждены частный дом, надворная постройка, а также фасады двух корпусов предприятия.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА получили травмы два военнослужащих подразделения "Орлан".