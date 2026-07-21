Москва21 июлВести.В результате атаки БПЛА противника в поселке Пролетарский Ракитянского округа пострадали два человека, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.
В регионе сегодня неоднократно объявлялась угроза атаки беспилотников.
Мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра, женщина – осколочное ранение локтевого суставаговорится в публикации
Бригада скорой помощи транспортирует пострадавших в городскую больницу Белгорода.
Отмечается также, что на месте атаки были повреждены остекление многоквартирного дома и автомобиль, а при налете второго дрона ВСУ – фасад и окна коммерческого объекта.
Зафиксированы повреждения, в основном транспортных средств, и в некоторых других округах Белгородской области.