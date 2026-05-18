Москва18 маяВести.Два жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.
Один вражеский БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке Октябрьский. Пострадала женщина, ей диагностированы минно-взрывная травма и ушиб плеча.
Мужчину ранило при взрыве FPV-дрона в поселке Борисовка. У него минно-взрывная и акубаротравма.
После оказания необходимой медицинской помощи обоих отпустили на амбулаторное лечение.