Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Москва18 мая Вести.Два жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.

говорится в сообщении штаба в Telegram-канале

Один вражеский БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке Октябрьский. Пострадала женщина, ей диагностированы минно-взрывная травма и ушиб плеча.

Мужчину ранило при взрыве FPV-дрона в поселке Борисовка. У него минно-взрывная и акубаротравма.

После оказания необходимой медицинской помощи обоих отпустили на амбулаторное лечение.