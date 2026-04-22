Три жителя Белгородской области ранены в результате атак со стороны Украины

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое мужчин и женщина

Москва22 апр Вести.В Белгородской области в результате украинских атак пострадали три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Ранены три мирных жителя написал губернатор в мессенджере MAX

Мужчина и женщина получили осколочные ранения в Белгороде при падении обломков сбитого дрона. Их везут в больницу, подробности о состоянии не уточняются.

Еще один мирный житель пострадал при ударе вражеского БПЛА по магазину в селе Никольское. Он самостоятельно обратился к медикам, у него минно-взрывная и баротравма, а также касательные ранения груди. Назначено амбулаторное лечение.

Под ударами противника оказались областной центр, Грайворонской, Шебекинский, Ракитянский, Валуйских и Краснояружский округа. Повреждены частные дома, автомобили, соцобъект и хозпостройки.