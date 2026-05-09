При атаках БПЛА в Белгородской области ранены три человека

Три человека пострадали в Белгородской области после атак ВСУ При атаках БПЛА в Белгородской области ранены три человека

Москва9 мая Вести.Украинские беспилотники вновь атаковали объекты на территории Белгородской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

На участке автодороги Белгород - Комсомольский дрон ударил по остановочному комплексу, ранения получила женщина.

Со множественными осколочными ранениями руки и ушибами спины она доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Кроме того, мужчина получил ранения при атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа. После оказания помощи в больнице Белгорода он отпущен на амбулаторное лечение.

В Шебекине из-за БПЛА осколочное ранение груди получил боец подразделения "Орлан".

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при атаке беспилотников на поселок Разумное Белгородского округа.