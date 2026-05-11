Новые атаки ВСУ на Белгородчину: пять человек получили ранения

Москва11 мая Вести.В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя. Ранения получили мужчина, женщина и 17-летний юноша. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Отмечается, что в Белгородском округе в селе Ясные Зори при ударе дрона по предприятию получил ранения мужчина. После оказания помощи в городской больнице №2 Белгорода он продолжит лечение амбулаторно.

В селе Варваровка 17-летний подросток пострадал в результате атаки беспилотника. Его доставили в детскую областную клиническую больницу.

В селе Глотово Грайворонского округе женщина получила ранения при атаке БПЛА. После оказания помощи в областной клинической больнице ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации дрона ранен боец подразделения "Орлан". В Шебекинской ЦРБ ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно. Из Новой Таволжанки в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного мужчину с ранениями, полученными в результате атаки беспилотника.Повреждены и уничтожены десятки объектов: автомобили, жилые дома, надворные постройки, газовая труба и линии электропередачи в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий атак. Ситуация остается на контроле у губернатора.