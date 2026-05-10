Трое взрослых и подросток ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ В результате атак ВСУ ранены четверо белгородцев, в том числе подросток

Москва10 мая Вести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область, в результате вражеской агрессии пострадали 4 человека, в том числе 17-летний подросток. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 17-летний юноша, который получил баротравму при атаке дрона в селе Варваровка... Врачи оказывают ему медицинскую помощь написал он в своем канале в мессенджере MAX

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мирный житель, пострадавший при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. У него минно-взрывная травма и ранение глаза. Там же при детонации дрона ранения получил боец "Орлана". Сослуживцы доставили мужчину в медучреждение, где ему диагностировали баротравму.

В Шебекине от детонации дрона в воздухе еще один мирный житель получил баротравму — его госпитализируют.

Во всех случаях была оказана или оказывается необходимая медицинская помощь.

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии 8 – 9 мая в честь празднования Дня Победы. Позднее, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Россией и Украиной продлится три дня — с 9 по 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил заявление американского лидера, добавив, что также была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

С 0.00 мск 8 мая ВСУ нарушили перемирие в зоне спецоперации 16 071 раз.