Зеленский вслед за Трампом заявил о перемирии 9-11 мая Зеленский подтвердил слова Трампа о 3-дневном перемирии на Украине

Москва8 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил заявление президента США Дональда Трампа, что перемирие на Украине по просьбе главы Белого дома продлится три дня до 11 мая.

Также, по утверждению Зеленского, при посредничестве США с Россией была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая написал Зеленский в мессенджере Telegram

Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Россией и Киевом продлится три дня - с 9 по 11 мая. Он также отметил, что с каждым днем стороны украинского конфликта все ближе подходят к его завершению. О том, что Кремль поддержал инициативу о продлении объявленного Владимиром Путиным перемирия ко Дню Победы еще на три дня, подтвердили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Ушаков назвал эту идею развитием телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.