Трамп заявил о скором обмене пленными между Россией и Украиной

Москва9 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ближайшее время — "практически сразу".

Речь идет о договоренности, ранее озвученной помощником президента России Юрием Ушаковым. По его словам, Россия поддержала инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной на период с 9 по 11 мая и обмене пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Передача [пленных] произойдет практически сразу сказал Трамп журналистам

Ранее Министерство обороны России сообщило, что по решению президента России Владимира Путина 8 и 9 мая действует перемирие в честь годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом в ночь на 6 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по Джанкою в Крыму, в результате чего погибли пять человек.