Путин сразу одобрил предложение Трампа о перемирии в зоне СВО Путин одобрил инициативу Трампа о перемирии в зоне спецоперации

Москва10 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива лидера США Дональда Трампа о временном прекращении огня в зоне специальной военной операции с 9 по 11 мая является оправданной.

Россия сразу поддержала предложение о перемирии, отметил Путин. Идея Трампа также предполагает обмен военнопленными в течение двух дней.

Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер сказал российский лидер

Инициатива возникла после обсуждений между сторонами.

Ранее Путин сообщил после мероприятий ко Дню Победы, что РФ продлила перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными, она остается.