Путин: у нас с Трампом был разговор о 9 мая, он поддержал идею перемирия

Путин: у нас с Трампом был разговор о 9 мая, он поддержал идею перемирия Путин: у нас с Трампом был разговор о 9 мая, он поддержал идею перемирия

Москва9 мая Вести.В ходе последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом был разговор о перемирии на 9 мая, он поддержал эту идею, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер подчеркнул, что глава Белого дома уважительно говорил о событиях Великой Отечественной войны.

У нас возник разговор о 9 мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он, он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма. И я сказал ему, что планирую объявить [перемирие на] восьмое и девятое… важно то, что президент Трамп это активно поддержал. И мы буквально через день мы объявили об этом рассказал Путин

Глава государства подчеркнул, что изначально включил 8 мая в план по перемирию, поскольку в этот день отмечается День Европы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что прекращение огня в зоне проведения специальной операции на Украине, объявленное Трампом с 9 по 11 мая, было реализовано в продолжении идей, озвученных в телефонном разговоре лидеров.