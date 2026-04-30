AD: Трамп и Путин во время разговора послали Зеленскому и миру четкий сигнал

AD: Трамп и Путин послали четкий сигнал миру и Зеленскому AD: Трамп и Путин во время разговора послали Зеленскому и миру четкий сигнал

Москва30 апр Вести.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время разговора послали главе киевского режима Владимиру Зеленскому и миру четкий сигнал, пишет AntiDiplomatico.

Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта сказано в статье

В публикации отмечается, что среди признаков открытости главы российского государства к урегулированию стало предложение РФ о перемирии на 9 Мая, которое последовало за предыдущим пасхальным прекращением огня. Глава Белого дома приветствовал эту инициативу, подчеркнув символическое значение общей победы над нацизмом.

Кроме того, президенты отметили важность экономического сотрудничества. Как пишет издание, это свидетельствует о том, что, несмотря на напряженность, диалог между двумя странами остается открытым и потенциально имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшее время.

Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа была организована по инициативе Москвы и продлилась более 1,5 часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин сообщил Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ), а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.