Украина обсудит с США предложение России о перемирии на 9 Мая Зеленский поручил выяснить детали российского перемирия на 9 Мая

Москва30 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам связаться с командой президента США Дональда Трампа и уточнить детали российского предложения о краткосрочном перемирии на 9 Мая.

Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир написал Зеленский в своем Telegram-канале

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, американский лидер поддержал инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу США и СССР над нацизмом во Второй мировой войне.