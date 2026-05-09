Трамп: делегация США направится в Москву, если это поможет урегулированию

Трамп готов отправить в Москву переговорщиков по Украине Трамп: делегация США направится в Москву, если это поможет урегулированию

Москва9 мая Вести.Американская делегация отправится в Москву, если это поможет урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

На встрече с журналистами в Белом доме он поделился, что готов отправить переговорщиков в том случае, если это принесет пользу.

Я бы сделал это. Если бы я считал, что это поможет, я бы это сделал подчеркнул Трамп

Он также добавил, что допускает возможность продления временного прекращения боевых действий на Украине.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от провокаций в День Победы после предложения Трампа о перемирии между РФ и Украиной в период с 9 по 11 мая.