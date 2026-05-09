Москва9 маяВести.Американская делегация отправится в Москву, если это поможет урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
На встрече с журналистами в Белом доме он поделился, что готов отправить переговорщиков в том случае, если это принесет пользу.
Я бы сделал это. Если бы я считал, что это поможет, я бы это сделалподчеркнул Трамп
Он также добавил, что допускает возможность продления временного прекращения боевых действий на Украине.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от провокаций в День Победы после предложения Трампа о перемирии между РФ и Украиной в период с 9 по 11 мая.