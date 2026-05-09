Трамп допустил продолжение перемирия на Украине и визит переговорщиков в РФ

Москва9 мая Вести.Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в зоне конфликта на Украине и подтвердил готовность направить американскую переговорную группу в Москву для содействия урегулированию.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-подходе на Южной лужайке Белого дома.

Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это (конфликт - прим. ред.) завершился … Я бы пошел на это (на отправку в Москву переговорной группы – прим. ред.), если бы думал, что это поможет​​​. Я бы сделал это цитирует Трампа ТАСС

Американский лидер добавил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский с готовностью согласились на его предложение о временном прекращении огня.

Я попросил об этом, и президент Путин согласился … Зеленский тоже, оба без колебаний сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос

Политик считает, что обе стороны конфликта довольны объявленным перемирием.

Вечером 8 мая Трамп объявил о том, что Москва и Киев приняли его инициативу объявить о трехдневном перемирии на период с 9 до 11 мая, а также провести очередной обмен пленными.

После этого Зеленский подписал документ, в котором говорится, что он "разрешает" провести парад в Москве.

Задача обеспечить безопасность в России на 9 Мая является абсолютным приоритетом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.