На Украине заявили, что Трамп может принудить Зеленского к уступкам по Донбассу

Москва10 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп может вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки по Донбассу. Об этом пишут украинские СМИ.

Как отмечают издания, после того как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Соединенные Штаты и, по всей видимости, предметно с ним поговорили, Зеленский не смог отказать главе Белого дома и поддержал перемирие в зоне специальной военной операции.

Также подчеркивается, что диалог Трампа и российского президента Владимира Путина продолжается и дает определенные результаты. Украинские СМИ также указали на сохранение влияния главы Белого дома на Зеленского.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры по Украине застрянут без вывода Киевом формирований ВСУ из Донбасса.