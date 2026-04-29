Ушаков: Зеленский должен принять озвученные предложения для мира на Украине

Ушаков: для мира на Украине Зеленский должен принять озвученные предложения Ушаков: Зеленский должен принять озвученные предложения для мира на Украине

Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что для урегулирования украинского конфликта путем дипломатии главе киевского режима Владимиру Зеленского нужно согласиться на известные, изложенные ранее предложения. Такое заявление журналистам сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Конечно, мы предпочли бы, чтобы это [достижение целей спецоперации и мирное урегулирование] стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной передал Ушаков содержание беседы президентов

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 29 апреля. Беседа продлилась порядка полутора часов. В числе тем была и специальная военная операция России на Украине.