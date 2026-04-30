Ушаков заявил о схожести взглядов Путина и Трампа на поведение киевского режима

Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения властей Киева Ушаков заявил о схожести взглядов Путина и Трампа на поведение киевского режима

Москва30 апр Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп имеют почти аналогичные взгляды на поведение властей Украины.

Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в беседе с ТАСС.

По его словам, это стало ясно в ходе телефонного разговора двух президентов. Они высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, который намеренно затягивает вооруженный конфликт с подачи европейских союзников.

И … Путин, и … Трамп высказали по сути схожие оценки поведения киевского режима заявил Ушаков

Ранее Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом, который состоялся вечером в среду, 29 апреля, получился деловым и откровенным.