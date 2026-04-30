Москва30 апрВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп имеют почти аналогичные взгляды на поведение властей Украины.
Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в беседе с ТАСС.
По его словам, это стало ясно в ходе телефонного разговора двух президентов. Они высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, который намеренно затягивает вооруженный конфликт с подачи европейских союзников.
И … Путин, и … Трамп высказали по сути схожие оценки поведения киевского режимазаявил Ушаков
Ранее Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом, который состоялся вечером в среду, 29 апреля, получился деловым и откровенным.