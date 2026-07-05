Ушаков: Киев и ЕС делают ставку на затягивание конфликта на Украине Ушаков: Путин рассказал Трампу, что Киев и ЕС хотят затянуть украинский конфликт

Москва5 июл Вести.Российский президент Владимир Путин обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа на ставку Европы и Киева на затягивание и даже эскалацию конфликта на Украине с использованием в том числе террористических методов.

Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения озвучил дипломат позицию Москвы

Как отметил президент РФ в беседе с американским лидером, в Киеве и ЕС "исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения".

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Трампом обрисовал главе Белого дома реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства также подчеркнул, что ВС РФ освободит весь Донбасс, как бы Киев ни цеплялся за оставшиеся там укрепленные районы.

Разговор Путина и Трампа продлился 1 час 25 минут.