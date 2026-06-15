Ушаков: Путин предупредил Трампа, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева

Путин сообщил Трампу, что действия ВСУ не изменят ситуацию на фронте для Киева Ушаков: Путин предупредил Трампа, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева

Москва15 июн Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что критическая ситуация для Киева не изменится из-за попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по российским мирным объектам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Путин и Трамп отметили, что украинские удары по гражданским объектам России мешают урегулированию конфликта.

Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя приводит ТАСС слова Ушакова

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня и продолжался 55 минут. Ушаков подчеркнул, что беседа носила "дружеский и откровенный характер".

Путин также поздравил Трампа с 80-летием.