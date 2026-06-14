Путин первым из зарубежных лидеров поздравил Трампа с днем рождения

Путин поздравил Трампа с днем рождения Путин первым из зарубежных лидеров поздравил Трампа с днем рождения

Москва14 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием. Телефонная беседа была дружеской и продлилась 55 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Поздравления звучали неформально и отражали личный характер отношений глав государств, рассказал Ушаков. Путин, в частности, отметил бойцовские качества Трампа, его умение "держать удар" и добиваться поставленных целей.

Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей сказал Ушаков журналистам

Он добавил, что Дональд Трамп был тронут звонком Владимира Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. За свою долгую карьеру он успел стать одним из самых известных американских предпринимателей, медийной звездой, автором книг и дважды президентом Соединенных Штатов.

Свой юбилей Трамп отметит грандиозным шоу Ultimate Fighting Championship (UFC), которое обойдется организаторам в 60 млн долларов. Турнир по смешанным единоборствам пройдет на Южной лужайке Белого дома.