Путин в телеграмме Трампу: высоко ценю наше взаимопонимание

Путин отметил взаимопонимание, которое сложилось у него с Трампом Путин в телеграмме Трампу: высоко ценю наше взаимопонимание

Москва14 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения американского лидера Дональда Трампа отметил сложившееся между ними взаимопонимание, позволяющее откровенно обсуждать самые важные вопросы.

14 июня 2026 года президент США Дональд Трамп празднует 80-летие.

Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля

Также Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором российский лидер лично поздравил американского президента с днем рождения.