Москва14 июнВести.Прзезидент США Дональд Трамп был тронут поздравлением с днем рождения от президента России Владимира Путина, отметив, что российский лидер был первым из глав иностранных государств, кто позвонил в Белый дом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый домсказал Ушаков в ходе общения с журналистами
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в воскресенье, в день рождения американского лидера. 14 июня президенту США исполнилось 80 лет.
Как уточнил Ушаков, беседе лидеров двух стран продолжалась 55 минут и носила "дружеский и откровенный характер".