Ушаков заявил, что Трамп был тронут поздравлением Путина

Ушаков: Трамп был тронут поздравлением Путина Ушаков заявил, что Трамп был тронут поздравлением Путина

Москва14 июн Вести.Прзезидент США Дональд Трамп был тронут поздравлением с днем рождения от президента России Владимира Путина, отметив, что российский лидер был первым из глав иностранных государств, кто позвонил в Белый дом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом сказал Ушаков в ходе общения с журналистами

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в воскресенье, в день рождения американского лидера. 14 июня президенту США исполнилось 80 лет.

Как уточнил Ушаков, беседе лидеров двух стран продолжалась 55 минут и носила "дружеский и откровенный характер".