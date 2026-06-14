Ушаков: в ходе разговора Трамп передал Путину привет от своей супруги Мелании

Трамп передал Владимиру Путину привет от Мелании Ушаков: в ходе разговора Трамп передал Путину привет от своей супруги Мелании

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным передал российскому коллеге приветствие от своей супруги Мелании. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемые ей содействия с российской стороны заявил Ушаков

Состоявшийся в воскресенье разговор стал уже 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на пост главы Белого дома. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, беседа длилась 55 минут. В ходе разговора главы государств обсудили ряд тем, в том числе урегулирование украинского конфликта.