В поздравительной телеграмме Путин отметил яркость и незаурядность Трампа

Путин назвал Трампа ярким, незаурядным человеком и политиком В поздравительной телеграмме Путин отметил яркость и незаурядность Трампа

Москва14 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу назвал американского лидера ярким и незаурядным человеком и политиком.

Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля

Путин отметил, что ценит взаимопонимание с Трампом, желает президенту США здоровья и благополучия, а также просит передать наилучшие пожелания супруге американского президента Мелании Трамп и всем членам его семьи.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам о телефонном разговоре Путина и Трампа. Российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием, при этом поздравления звучали "неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров".

Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая меморандум о взаимопонимании США и Ирана и украинское урегулирование.