Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа зрелым и опытным политиком, на которого трудно повлиять со стороны. Об этом Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава государства усомнился в том, что европейские лидеры сумели переубедить Трампа и заставили его изменить позицию по Украине и киевскому режиму после переговоров на Аляске.

Сомневаюсь, что это возможно. Имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов - это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. Наверное, все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Ну, так, чтобы совсем уж переубедить... сказал Путин

Президент России также напомнил, что переговоры на Аляске и "Дух Анкориджа" не были обличены в формальные документы.