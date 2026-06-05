Путин: весь мир видел, как Трамп воспитывал Зеленского Путин: весь мир видел, как Трамп воспитывал Зеленского

Москва5 июн Вести.Весь мир видел, как президент США Дональд Трамп "воспитывал" главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Российский лидер напомнил, что глава Белого дома в процессе "воспитания" указал Зеленскому на дресс-код.

Мы все видели, как Дональд [Трамп] на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма [Зеленского], указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде сказал Путин

Глава государства также поблагодарил Трампа за "воспитание" Зеленского, при этом подчеркнув, что "еще есть над чем поработать".