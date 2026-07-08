Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным

Трамп на встрече с Зеленским назвал очень хорошими свои отношения с Путиным Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Отношения очень хорошие сказал Трамп журналистам о своих отношениях с российским лидером

В ходе пресс-конференции президент США сообщил о "большом прогрессе" в урегулировании украинского конфликта и анонсировал предстоящий телефонный разговор с главой российского государства.