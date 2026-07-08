Москва8 июлВести.Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Отношения очень хорошиесказал Трамп журналистам о своих отношениях с российским лидером
В ходе пресс-конференции президент США сообщил о "большом прогрессе" в урегулировании украинского конфликта и анонсировал предстоящий телефонный разговор с главой российского государства.