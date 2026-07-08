Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в среду, 8 июля. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить конфликт, многие в это не верят сказал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта достигнут большой прогресс.

Предыдущий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 4 июля, беседа длилась 1 час 25 минут. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, диалог прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.

В ходе беседы Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия в урегулировании украинского конфликта и в удобное время прибыть в Москву.