Трамп положительно оценил разговор с Путиным Трамп назвал разговор с Путиным успешным

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел хорошо.

У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы, думаю, уже близки к тому, чтобы довести это до конца сказал он журналистам в Овальном кабинете

4 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 1 час 25 минут и, как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.

В ходе беседы глава Белого дома сообщил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия в урегулировании украинского конфликта и в удобное время прибыть в Москву.

Накануне Трамп заявил, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать.