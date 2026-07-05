Ушаков: Путин и Трамп пообщались по телефону

Ушаков: Путин и Трамп провели телефонный разговор Ушаков: Путин и Трамп пообщались по телефону

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Разговор продлился 1 час 25 минут, уточнил Ушаков.

В США 4 июля отмечают 250-летие независимости США и очередной День независимости.

Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности отметил Ушаков

Разговор Путина и Трампа прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.

Разговор, а это уже четвертый разговор в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным уточнил Ушаков

Телефонный разговор состоялся по просьбе американской стороны, и это говорит о многом, заключил Ушаков.

Путин поздравил Трампа с 250-летием США и Днем независимости США в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля. Путин отметил, что подписание Декларации независимости США стало важно вехой в мировой истории.

США отмечают 4 июля 2026 года 250-летие своего основания, в годовщину принятия Декларации независимости США в Филадельфии.