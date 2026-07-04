Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-летием Соединенных Штатов Америки и Днем независимости США. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин отметил, что подписание Декларации независимости Штатов стало важно вехой мировой истории.

За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства говорится в тексте

Также свои поздравления в адрес американского лидера направил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.