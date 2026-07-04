Москва4 июлВести.Налаживание конструктивного и взаимовыгодного контакта между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам не только российской и американской сторон, но всего мирового сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу в связи с 250-летием независимости США.
Телеграмма с поздравлением размещена на сайте Кремля. В ней российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости Штатов стало важно вехой мировой истории.
Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообществаговорится в поздравлении
Ранее стало известно, что американцы смогут получить особый юбилейный паспорт с портретом Трампа к 250-летию США.