Путин: налаживание связей между Россией и США отвечает интересам всего мира

Налаживание связей между РФ и США отвечает интересам всего мира, заявил Путин Путин: налаживание связей между Россией и США отвечает интересам всего мира

Москва4 июл Вести.Налаживание конструктивного и взаимовыгодного контакта между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам не только российской и американской сторон, но всего мирового сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу в связи с 250-летием независимости США.

Телеграмма с поздравлением размещена на сайте Кремля. В ней российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости Штатов стало важно вехой мировой истории.

Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества говорится в поздравлении

Ранее стало известно, что американцы смогут получить особый юбилейный паспорт с портретом Трампа к 250-летию США.