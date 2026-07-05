Ушаков: Путин и Трамп затронули тему чемпионата мира по футболу Ушаков: Путин пожелал Трампу успешного проведения ЧМ-2026

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре пожелал президенту США Дональду Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Москва и Вашингтон заинтересованы в совместной работе в различных областях, отметил Ушаков.

Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира приводит ТАСС слова Ушакова

Путин поздравил Трампа с 250-летием США и Днем независимости США. Подписание Декларации независимости США стало важной вехой в мировой истории, отметил Путин.

США 4 июля 2026 года отмечают 250-летие своего основания - в юбилейную годовщину принятия Декларации независимости США в Филадельфии.