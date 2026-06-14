Путин и Трамп поговорили по телефону в день 80-летия президента США

О чем Путин и Трамп говорили 55 минут Путин и Трамп поговорили по телефону в день 80-летия президента США

Москва14 июн Вести.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в воскресенье, 14 июня, поговорили по телефону. Беседа длилась 55 минут. Российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием, также главы государств обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию. Подробности разговора привел помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дружеская и откровенная беседа

Беседа, по словам Ушакова, носила дружеский и откровенный характер, а поздравления Путина звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Путин отметил бойцовские качества Трампа, его способность держать удар и настойчиво добиваться своих целей.

Глава Белого дома был тронут словами Владимира Путина и отметил, что российский президент первым из иностранных лидеров позвонил ему с поздравлениями. При этом, рассказал Ушаков, цифра 80 Трампу "не особенно симпатична", поскольку американский президент "полон энергии и сил".

Украинское урегулирование

Трамп вновь сделал акцент на необходимости прекращения военных действий на Украине. Американский лидер выразил готовность воздействовать и на Киев, и на Европу, и признал, что удары по гражданским объектам на территории России мешают урегулированию.

Владимир Путин подчеркнул, что никакие попытки Киева наносить удары по российской мирной инфраструктуре не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. Глава киевского режима Владимир Зеленский и европейцы попытаются все перевернуть и смогут предложить лишь идеи, имеющие целью продолжить военные действия.

Если Зеленский в очередной раз начнет "делать заходы" насчет встречи с российским лидером, пусть приезжает в Москву.

В ходе беседы также согласовано, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер "в ближайшее время вновь приедут в Россию".

Иранский вопрос

В беседе лидеры обсудили меморандум о взаимопонимании США и Ирана. Трамп сообщил, что договоренность близка, хотя путь к ней был тернистым. Он также выразил признательность Москве за вовлеченность и предложения по поиску конструктивных развязок.

Российский лидер, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что удается купировать конфликт, способный поджечь весь регион и не только.

Чемпионат мира по футболу

Также Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам соревнований.