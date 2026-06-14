Ушаков: Трамп сообщил, что сделка США и Ирана может быть обнародована сегодня

Сделка США и Ирана может быть обнародована 14 июня Ушаков: Трамп сообщил, что сделка США и Ирана может быть обнародована сегодня

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что сделка Вашингтона и Тегерана уже близка и может быть обнародована сегодня, 14 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня сообщил Ушаков

Он также отметил, что Трамп назвал тернистым путь к договоренностям: "было много препон, причем не только со стороны иранского руководства".

Но, в конце концов, усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат подчеркнул помощник президента РФ

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, беседа длилась 55 минут и носила "дружеский и откровенный характер". Также в ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за поздравительное послание ко Дню России.

В субботу вечером американский лидер заявил, что США и Иран подпишут соглашение 14 июня. Однако Тегеран опроверг это заявление. Как сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, руководство Исламской Республики все еще рассматривает предложенный меморандум о взаимопонимании.