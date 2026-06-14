Москва14 июнВести.Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что сделка Вашингтона и Тегерана уже близка и может быть обнародована сегодня, 14 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегоднясообщил Ушаков
Он также отметил, что Трамп назвал тернистым путь к договоренностям: "было много препон, причем не только со стороны иранского руководства".
Но, в конце концов, усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результатподчеркнул помощник президента РФ
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, беседа длилась 55 минут и носила "дружеский и откровенный характер". Также в ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за поздравительное послание ко Дню России.
В субботу вечером американский лидер заявил, что США и Иран подпишут соглашение 14 июня. Однако Тегеран опроверг это заявление. Как сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, руководство Исламской Республики все еще рассматривает предложенный меморандум о взаимопонимании.