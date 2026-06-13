Трамп заявил, что подписание меморандума с Ираном запланировано на 14 июня Трамп заявил, что меморандум с Ираном планируется подписать 14 июня

Москва13 июн Вести.Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном планируется в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что Ормузский пролив будет открыт для всех судов сразу после подписания документа.

Подписание соглашения запланировано на завтра говорится в публикации

По словам американского лидера, Вашингтон рассчитывает на сотрудничество как с Тегераном, так и со всеми странами Ближнего Востока в перспективе. При этом, подчеркнул он, если мирный процесс не пройдет гладко, у США есть альтернативный путь. При этом Трамп выразил надежду, что его "никогда больше" не будут использовать в отношении Ирана.

Ранее о планируемой церемонии подписания меморандума между США и ИРИ в воскресенье сообщал МИД Пакистана. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отмечал, что стороны конфликта доработают документ в ближайшее время.

При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что подписание соглашения о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном в воскресенье не состоится.