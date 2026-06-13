Москва13 июнВести.Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном планируется в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что Ормузский пролив будет открыт для всех судов сразу после подписания документа.
Подписание соглашения запланировано на завтраговорится в публикации
По словам американского лидера, Вашингтон рассчитывает на сотрудничество как с Тегераном, так и со всеми странами Ближнего Востока в перспективе. При этом, подчеркнул он, если мирный процесс не пройдет гладко, у США есть альтернативный путь. При этом Трамп выразил надежду, что его "никогда больше" не будут использовать в отношении Ирана.
Ранее о планируемой церемонии подписания меморандума между США и ИРИ в воскресенье сообщал МИД Пакистана. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отмечал, что стороны конфликта доработают документ в ближайшее время.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что подписание соглашения о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном в воскресенье не состоится.