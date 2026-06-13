Трамп заявил, что США планируют вывезти обогащенный уран из Ирана Трамп пообещал вывезти обогащенный уран из Ирана "в подходящее время"

Москва13 июн Вести.США намерены извлечь и утилизировать обогащенный уран Ирана, как только позволит обстановка. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2... И уничтожим ее, будь то в Иране или Соединенных Штатах говорится в публикации

Американский лидер также подтвердил, что церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном запланирована на воскресенье, 14 июня. Трамп подчеркнул, что Ормузский пролив будет открыт для прохода всех судов сразу после подписания документа.