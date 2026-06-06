NYT: США провели более 100 судов через Ормузский пролив в мае NYT: Ормузский пролив остается опасным для судоходства

Москва6 июн Вести.Американские военные сопроводили свыше 100 коммерческих судов через Ормузский пролив в мае, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в условиях застопорившихся американо-иранских переговоров о прекращении войны пролив по-прежнему остается опасным для судоходства.

Ранее издание писало о том, что Центральное командование Вооруженных сил США помогло пересечь пролив 70 коммерческим судам за три недели мая.

При этом президент США Дональд Трамп в начале прошлого месяца объявлял о приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе на время выработки мирного соглашения с Ираном.